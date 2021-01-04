«Для обеспечения массовости планируется также провести широкую просветительскую работу среди населения о важности проведения вакцинации. В особенности необходимо разъяснять, что отказ от вакцинации влечет риск инфицирования коронавирусом. Цель проведения вакцинации – выработка у людей коллективного иммунитета», - отметил он.

Вакцинацию от коронавируса предусматривается проводить за счет государства и на добровольной основе. Как сообщает haqqin.az, об этом журналистам заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Эйвазов отметил, что, согласно законам эпидемиологии, если коллективный иммунитет формируется у 2/3 населения, то эпидемический процесс будет остановлен. При этом неважно - искусственным путем был создан иммунитет либо естественным.

"В мире в большинстве случаев первоначально к вакцинации привлекается часть населения, относящаяся к группе риска. Это медработники, люди с хроническими заболеваниями дыхательной системы, люди старше 65 лет и др.», - сказал он.

Эйвазов отметил, что в ряде стран вакцинация уже началась.

«Эффективность вакцин, применяемых в этих странах с разрешения соответствующих ответственных структур, очень высоко оценена (95-98%) в результате клинических испытаний. Показатели эффективности вакцин среди различных групп населения будут уточнены по итогам массовой вакцинации», - сказал он.