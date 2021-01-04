Ассанжа, Мэннинг и Сноудена выдвинули на Нобелевскую премию

Лауреат Нобелевской премии мира 1976 года британка Мейрид Корриган выдвинула в номинанты премии мира 2021 года создателя организации Wikileaks Джулиана Ассанжа, бывшего сотрудника ЦРУ США Эдварда Сноудена, а также экс-информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, сообщается в письме Корриган в Нобелевский комитет сообщает Интерфакс.

Она подчеркнула роль вышеперечисленных лиц в борьбе за мир и готовность пожертвовать собой ради жизней других людей.

"В отдельности каждый из них показал бесчисленное количество примеров мужества, разоблачающих незаконные действия правительств, приведшие к гибели миллионов людей, поставив на кон свои собственные свободу и жизнь. Их самопожертвование и самоотверженность представляет собой замечательную демонстрацию величия человеческого духа", - говорится в письме Корриган.

Мейрид Корриган стала лауреатом Нобелевской премии мира в 1977 году совместно с Бетти Уильямс, с которой она принимала участие в мирном марше против насилия в Северной Ирландии, вызванного столкновениями Ирландской республиканской армии (ИРА) и армией Великобритании. в 1976 году она стала учредительницей организации "Сообщества мирных людей".