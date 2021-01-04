Иран просит Интерпол задержать 48 человек из-за гибели Сулеймани

Иран передал Интерполу запрос на поимку 48 человек в связи с убийством генерала Касема Сулеймани, заявил официальный представитель судебной власти страны Голямхосейн Эсмаили. Об этом пишет РИА Новости.

Эсмаили напомнил, что Ирану удалось установить причастность 48 человек к убийству генерала. Среди них, по его словам, официальные лица США, в том числе в Пентагоне и командовании силами США в регионе. Однако главную роль, подчеркнул Эсмаили, сыграл президент Дональд Трамп.

"Каждого из них удалось идентифицировать. Вне зависимости от того, какую роль они сыграли, Интерполу было передано "красное уведомление", - сказал Эсмаили.