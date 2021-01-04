Азербайджанский политолог скончался от коронавируса
Скончался от коронавируса директор Экспертного совета "Baku Network", заместитель генерального директора АМИ Trend, доктор философии Эльхан Алескеров, сообщает Trend.
После ухудшения состояния Эльхана Алескерова, заразившегося инфекцией COVİD-19, он был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Несмотря на все усилия врачей, сегодня Эльхан Алескеров скончался.
Эльхан Алескеров родился 14 марта 1955 года в Баку.