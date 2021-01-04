Синоптики рассказали о погоде на завтра

Шестого января в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, ожидается умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 2-5, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление выше нормы - 773 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

В регионах Азербайджана в среду в основном без осадков, местами возможен туман, ожидается западный ветер. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем 4-7 градусов тепла, в горах 3-8 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.

Завтра на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метереологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.