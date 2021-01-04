Песков сказал, к чему жесток и беспощаден Путин

Президент России Владимир Путин не терпит некомпетентности и беспощаден к предательству и воровству, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. Об этом пишет ТАСС.

"Если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный", - сказал Песков, пояснив, что это вещи, которые в понимании Путина являются греховными.

Отвечая на вопрос, изменился ли президент с течением времени, пресс-секретарь главы российского государства отметил, что это "в каком-то плане" произошло, так как Путин, как и любой человек, развивается.