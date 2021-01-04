Жители Губы задержаны с наркотиками

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского отдела Губинского района были задержаны двое местных жителей, занимавшихся распространением наркотических веществ.

Как сообщили haqqın.az в Губинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полицейского отделения Губинского района на основании полученной информации провели в ночные часы оперативные мероприятия, в результате которых был задержан житель района Орхан Арабов.

При личном досмотре у него было обнаружено завернутое в бумагу наркотическое средство героин. В результате дальнейших мероприятий было выявлено, что он приобрел наркотические вещества у жителя Губинского района Эльшана Джавадова. Во время задержания Э.Джавадова, личном досмотре у него было обнаружено 28 единиц трамадола и 435 гр марихуаны.

По факту ведется расследование.