Пострадавшие от армянской агрессии начали получать компенсации

Процесс выполнения распоряжения президента Азербайджана от 6 ноября и 14 декабря 2020 г. об устранении ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе инфраструктурным объектам, а также объектам предпринимательства в результате агрессии армянских вооруженных сил против Азербайджана, вступил в новый этап, сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно информации, началось выполнение распоряжения президента Азербайджана от 14 декабря 2020 года об оказании первичной материальной помощи гражданам, которым нанесен ущерб.

Отметим, что 14 декабря 2020 года президент Азербайджана подписал распоряжение "О дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате начавшейся с 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Армении против территории Азербайджана".