Токаев ответил сомневающимся в территориальной целостности Казахстана

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал официально и публично противостоять провокационным действиям тех, кто сомневается в территориальной целостности Казахстана, передает Tengrinews.kz. Об этом глава казахского государства написал в своей статье "Независимость - самое дорогое", опубликованной в газете Еgemen.kz.

"Необходимо вести воспитательную работу сдержанно, официально и публично противостоять провокационным действиям некоторых иностранных деятелей, которые сомневаются в нашей территориальной целостности и критикуют добрососедские отношения", - написал Токаев.

В своей статье президент Токаев отмечает, что главным богатством, которое народ унаследовал от предков, является земля, пишет Sputnik Казахстан.

"Такую огромную территорию казахам никто не дарил извне. Сегодняшняя история не измеряется 1991-м или 1936 годом. Наш народ жил и рос во времена Казахского ханства, Золотой Орды, Тюркского каганата, в эпоху гуннов и саков... Вообще историю должны изучать историки, а не политики", - заметил Токаев, добавив: "Мы должны быть готовы защищать национальные интересы любыми способами".

Токаев также отметил, что Казахстан является единым государством: "Страна не делится на южную, северную, западную и восточную части. Это лишь условные названия, которые указывают направление", - продолжил Токаев.