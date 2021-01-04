В Баку женщина попалась при попытке пронести наркотики арестованному сыну
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом пенитенциарной службы, была пресечена попытка пронести наркотики в Бакинский следственный изолятор.
Как сообщили haqqın.az в службе, во время проверки посылки, отправленной приговоренному к 2 годам 11 месяцам и 28 дням лишения свободы по обвинению по статьям 177.2.1, 177.2.2 и 66.3 УК АР Джавадову Мирюсифу Сабир оглу его матерью – жительницей города Баку Пашаевой Офелией Паша гызы, были обнаружены и изъяты спрятанные в пластмассовом стакане от сметаны марихуана (3,411 гр) и героин (4,217 гр).
Ведется расследование.