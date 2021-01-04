Хулуси Акар: Мы до последнего будем поддерживать наших братьев в Азербайджане

"Мы до конца рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе". Об этом на мероприятии в память о шехидах Сарыкамышского сражения сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар отметил, что в рамках ООН, НАТО, ОБСЕ, а также двусторонних соглашений Турция прилагает огромные усилия, чтобы внести вклад в достижение мира в Азербайджане, Ливии, Косово, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Катаре, Сомали, Судане и многих других странах.

Хулуси Акар особо отметил помощь жителей Азербайджана военнослужащим Османской армии в период Первой мировой войны. Он напомнил, что часть пленных турецких солдат была заключена на острове Беюк Зиря (Наргин) близ Баку, и жители Азербайджана, несмотря на угрозу, оказывали посильную помощь пленным, что еще век назад стало ярким примером обоснованности лозунга «Один народ - два государства».

«Мы до последнего будем поддерживать наших братьев в Азербайджане в их правой борьбе. Мы солидарны и едины с Азербайджаном. С этими мыслями вновь чтим память всех сынов Турции, в том числе Мустафа Кемеля Ататюрка и его сподвижников», - говорится в послании Акара.