Госкомиссия о поиске тел погибших азербайджанских солдат
По сегодняшний день с поля боя вынесены тела 334 азербайджанских и 988 армянских военнослужащих. Об этом на пресс-конференции сказал журналистам руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов.
По словам Ахундова, в настоящее время процесс продолжается.
Ахундов также сказал, что в результате работы, проделанной госкомиссией, 12 азербайджанских военнослужащих и два гражданских лица освобождены из армянского плена.
"В настоящее время в армянском плену находятся два гражданских лица. В Азербайджане содержатся пять армян, в том числе двое военнослужащих и три гражданских лица. Соответствующая информация о них представлена в Международный комитет Красного Креста", - сказал руководитель рабочей группы.