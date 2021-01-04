Госкомиссия о поиске тел погибших азербайджанских солдат

По сегодняшний день с поля боя вынесены тела 334 азербайджанских и 988 армянских военнослужащих. Об этом на пресс-конференции сказал журналистам руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Исмаил Ахундов.

По словам Ахундова, в настоящее время процесс продолжается.

Ахундов также сказал, что в результате работы, проделанной госкомиссией, 12 азербайджанских военнослужащих и два гражданских лица освобождены из армянского плена.

"В настоящее время в армянском плену находятся два гражданских лица. В Азербайджане содержатся пять армян, в том числе двое военнослужащих и три гражданских лица. Соответствующая информация о них представлена в Международный комитет Красного Креста", - сказал руководитель рабочей группы.