Дмитрий Рой, автор haqqin.az 14:32

Мохсен Фахризаде - руководитель Центра исследований и инноваций Министерства обороны Ирана (одно их российских изданий назвало этого человека «иранским Курчатовым») и высокопоставленный офицер КСИР стал пятым по счету физиком-ядерщиком, убитым в Иране с 2010 года. После ликвидации в аэропорту Багдада командира Корпуса стражей исламской революции генерал-полковника Касема Сулеймани гибель Мухсина Фахризаде стала очередным провалом иранских спецслужб, вызвавшим серьезные кадровые перестановки в структурах, отвечающих за внутреннюю безопасность страны. Иран сказал: это Нетаньяху! Никаких сомнений относительно того, кто стоял за убийством иранского физика, у официального Тегерана не было: через несколько часов после того, как Фахризаде был буквально изрешечен пулеметными очередями, ведущие издания Исламской Республики опубликовали на первых полосах фотографию выступления Биньямина Нетанияху в апреле 2018 года, в ходе которого израильский премьер, представляя аудитории личность Фахризаде, заявил, что этот ученый-физик, возглавляющий проект «АМАД» по оснащению иранских баллистических ракет ядерными боеголовками, находится в «особом» списке Моссада и с точки зрения безопасности Государства Израиль не может рассчитывать ни на иммунитет, ни на презумпцию невиновности.

А сутки спустя авторитетная New York Nimes, сославшись сразу на несколько высокопоставленных источников в спецслужбах США, сообщила читателям, что убийство Мохсена Фахризаде – это дело рук Моссада… Дабы снизить накал общественного негодования, к народу обратилось высшее руководство Ирана. Вначале Верховный лидер Исламской Республики аятолла Хаменеи, воскликнув: «И снова зловещие руки сионистских наемников были запятнаны кровью сына иранского народа», присвоил погибшему статус шехида и поставил перед страной две задачи – продолжить дело выдающегося физика и поймать сионистских наемников. После чего по телевидению выступил президент Ирана Роухани, изложивший суть политического замысла организаторов коварного покушения: опасаясь возобновления переговоров между Ираном и администрацией нового президента Байдена, который может снять с Ирана экономическое эмбарго, Израиль вместе с Саудовской Аравией убедили Дональда Трампа в необходимости операции Моссада…

«Враги ждут, что мы совершим акт возмездия и начнем войну, после которой Байден не сможет вернуться к соглашению с Ираном, - заявил Роухани. – Но Иран не попадет в «сионистскую ловушку»!..» Словом, реакция руководства Исламской Республики на гибель от рук израильтян Мохсена Фахризаде осталась примерно такой же, как на ликвидацию американцами генерала Сулеймани: убийство – это провокация против Ирана, который найдет ассиметричный ответ с неожиданной для противника стороны (какой, правда, никто не знает), поскольку его месть неотвратима и она обязательно последует - своевременно или несколько позже… Параллельно близкое к КСИР информационное агентство «Фарс» поспешило сообщить о трех «вероятно убитых», а также о нескольких скрывающихся на территории Ирана израильских шпионах, которые принимали участие в атаке на бронированный автомобиль иранского физика №1. Убийство физика: как это было Израиль традиционно не прокомментировал убийство Фахризаде. Как он не комментировал ранее смерть четырех ведущих иранских физиков-ядерщиков. Или мощный взрыв 26 июня 2020 года на иранской ракетной базе Парчин. Или еще более мощный взрыв в иранском ядерном центре Натанзе, прогремевшем 2 июля 2020 года и выведшим из строя производство центрифуг для ядерных реакторов… Проводя специальное расследование обстоятельств убийства Фахризаде и пытаясь найти неопровержимые доказательства участия Израиля или, возможно, США в его ликвидации, Иран молчал почти два месяца. Но буквально несколько дней назад разразилась настоящая сенсация: благодаря некоторым материалам расследования, проведенного следователями КСИР, а также нескольким интервью с источниками в западных спецслужбах, опубликованным в западных СМИ, появилась возможность восстановить относительно полную картину спецоперации, в результате которой был ликвидирован «отец» иранской ядерной программы. Итак, ранним утром 27 ноября 2020 года Мохсен Фахризаде выехал из Тегерана в соседний город, где должен был прочесть лекцию в местном университете. Будучи одной из наиболее охраняемых персон в Иране, 62-летний Фахризаде, конечно же, знал, что за ним давно охотятся спецслужбы США и Израиля. Тем не менее отменять лекцию, на чем настаивала охрана, он отказался. Судя по сообщениям иранских газет, а также по фотографиям и видеосъемке с места покушения, его сопровождала охрана на трех автомобилях. Сам же Фахризаде сидел за рулем темно-серого «Мерседеса» (супруга физика находилась рядом, на переднем сидении).

Примерно в пятидесяти километрах от Тегерана, у города Абсард, кортеж миновал пустынный перекресток и приблизился к стоящему у дороги пикапу «Ниссан», из которого, с расстояния 150 метров, был открыт прицельный огонь по «Мерседесу» Фахризаде. Несмотря на заявления иранских официальных лиц, утверждавших в ходе расследования, что машина физика была бронированной, а стекла – пуленепробиваемыми, первая же пулеметная очередь достигла цели, пробив лобовое стекло автомобиля и, судя по всему, ранив физика, вследствие чего «Мерседес» остановился в пятидесяти метрах от «Ниссана». Раненый Фахризаде выполз из машины и попытался прикрыться от продолжавшегося огня дверцей автомобиля, однако его и тут настигли от трех до пяти пуль, и эти ранения был уже смертельными. Сразу после того, как Фахризаде распластался на шоссе без признаков жизни, пикап с пулеметом на глазах ошарашенной охраны взлетел на воздух. Судя по всему, взрыв был направленным и уничтожил пулемет, из которого велась стрельба. Как считают следователи, шансов выжить у Фахризаде все равно не было: даже если бы он смог вывести «Мерседес» из-под сектора обстрела, его бы уничтожил взрыв «Ниссана». Но самый поразительный вывод, к которому пришли иранские контрразведчики, заключался в том, что, несмотря на тщательный поиск в радиусе нескольких километров, на месте покушения не было обнаружено присутствие людей – только техника. Иными словами, кто-то оставил в районе атаки заминированный пикап с пулеметом, а цель поражал оператор, находившийся, вероятно, в другой стране. «К сожалению, все оказалось слишком сложным, - признал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. – На месте атаки не было ни одного человека. Вся операция была проведена дистанционно…» «Для убийства Фахризаде, - добавил спикер КСИР Рамазан Шариф, - были использованы самые современные электронные устройства со спутниковым управлением…» «Я не хочу и не буду называть страну, ликвидировавшую иранского физика-ядерщика, - сказал в интервью одному из интернет-порталов представитель ЦРУ, отказавшийся назвать свое имя. – Я лишь предлагаю читателям поразмышлять вместе. В Иране очень жесткая и умная контрразведка, так что провести без людских потерь такую сложную операцию, да еще в центре страны, в пятидесяти километрах от Тегерана, практически невозможно. Вот почему она изначально планировалась как дистанционная, понимаете? Конечно, всю предварительную работу провела агентура – нашла источники в окружении Фахризаде, получила точные данные о его графике, маршруте, транспорте, раздобыла информацию о том, что он будет сидеть за рулем… После этого в страну завозят оружие, налаживают управление огнем, пристреливают пулемет, подгоняют машину к нужному месту... А вот дальше – добро пожаловать в XXI век: ни одного агента в радиусе 500 километров, ни грамма риска, никаких проблем с выездом из страны, только технологии. Управляемый либо со спутника, либо с максимально отдаленного расстояния оптический прицел распознает и идентифицирует Фахризаде за рулем «мерседеса», отдает пулемету команду «Огонь!», фиксирует факт поражения цели после чего подрывает пикап, уничтожая без остатка все следы. Короче, мы имеем дело с высочайшим технологическим уровнем исполнения, когда сложнейшей операцией управляют при помощи джойстика, когда исполнителям не нужны дублеры, а оружию - стрелок. И количество стран, располагающих подобными технологическими возможностями, можно пересчитать по пальцам…»