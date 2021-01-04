Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерства РФ по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий приступили к совместным подготовительным курсам по разминированию и расчистке Агдама от неразорвавшихся боеприпасов.

После 45-дневных курсов первоначально на 100 га освобожденных территорий Агдамского района начнутся операции по разминированию и расчистке от неразорвавшихся боеприпасов.