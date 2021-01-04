Азербайджанские и российские саперы готовятся к разминированию Агдама фото
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Министерства РФ по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий приступили к совместным подготовительным курсам по разминированию и расчистке Агдама от неразорвавшихся боеприпасов.
После 45-дневных курсов первоначально на 100 га освобожденных территорий Агдамского района начнутся операции по разминированию и расчистке от неразорвавшихся боеприпасов.
Замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Рагим Лятифов заявил журналистам, что личный состав войск Гражданской обороны, МЧС РФ в составе 20 человек, оснащенный спецтехникой и оборудованием, размещен в Карабахском региональном центре МЧС Азербайджана в поселке Гузанлы Агдамского района.
Руководитель центра «Лидер» МЧС России, который будет участвовать в разминировании территории Агдамского района, генерал-майор Анатолий Саввин отметил, что сводный отряд МЧС России прибыл с задачей гуманитарного разминирования территорий. Численность отряда составляет 20 человек, на вооружении отряда есть все необходимое: техника, оборудование, снаряжение, подготовленные для проведения гуманитарного разминирования.