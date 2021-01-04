Путин и Меркель обсудили совместное производство вакцины и Украину

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сотрудничество во время пандемии и совместное производство вакцины. Еще одной темой телефонных переговоров стало урегулирование конфликта на востоке Украины.

«Обсуждены вопросы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса с акцентом на возможные перспективы совместного производства вакцин. Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран»,— говорится в сообщении Кремля.

В сообщении не отмечается, кто инициировал телефонные переговоры. На сайте правительства Германии нет информации об общении лидеров двух стран, отмечает Коммерсант.