Как идет строительство дороги Физули - Шуша госагентство отвечает; фото
С целью обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспорта по новой автомобильной дороге Физули - Шуша в короткие сроки планируется построить и ввести в эксплуатацию новую дорогу с гравийным покрытием и двумя полосами движения.
Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, в этом направлении мобилизованы все силы. Параллельно продолжаются строительные работы, которые планируется завершить до конца 2021 года - начала следующего года.
В настоящее время под непосредственным контролем руководства госагентства с использованием специальной техники проводятся работы по расширению и профилированию дороги, а также строительству нового дорожного основания.
Новая магистраль Физули - Шуша берет начало с участка магистрали М6 Гаджигабул - Бахрамтепе - Миндживан - государственная граница с Республикой Армения проходит по территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов.