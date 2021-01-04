Шеф концерна Toyota против электромобилей

Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 15:27

Haqqin.az уже сообщал о создании мирового автогиганта после слияния Fiat Chrysler Automobilies и PSA Group (Peugeot и Citroen). А накануне крупной сделки появилось сообщение, что FCA расширит свое производство на юге Польши, где еще в коммунистические времена началось производство знаменитой модели Fiat 126p – польского фиата. Таким образом концерн отметит свое 100-летнее присутствие на территории Польши. Jeep, Fiat и Alfa Romeo – эти модели на электроаккумуляторах, с системой plug-in (зарядкой от розетки), и их гибридные варианты в совершенно новом дизайне сойдут с конвейера польского подразделения мирового автоконцерна в 2021 году. В первом полугодии наступившего года на предприятии будут смонтированы новые роботы и станки. Об этом рассказал изданию dziennik.pl Рафал Гжанецки, пресс-секретарь предприятия FCA Poland. Автомобили нового поколения, по его словам, начнут выходить с конвейера в польском городке Тыхи во второй половине 2022 года.

Благодаря тому, что FCA слился с PSA Group, итальянский концерн из Турина получит доступ к новой платформе производства легковых автомобилей, на которой с конвейера уже сходят модели Pegeout 2008 и Opel Mokka. Этот тип авто с аббревиатурой SUV, происходящий от внедорожников, востребован для использования в городской среде и успешно продается на мировых рынках. И тенденция к его приобретению не ослабевает. То, что FCA все больше уделяет внимания производству автомобилей со 100-процентным электроприводом, означает стремление концерна быть в тренде требований Евросоюза к выпуску и использованию экологически чистых видов транспорта. Инвестиция, только что объявленная концерном, в развитие 13 предприятий автогруппы, размещенных в Польше, внушительна: по предварительным оценкам, финансовые вливания составят 2 миллиарда евро. При этом работой на производстве автомобилей FCA в этой стране Центральной Европы обеспечены около 6,5 тысячи человек. Предприятие в городе Тыхи — одно из крупнейших в группе FCA. Площадь производственных мощностей составляет 2.4 миллиона квадратных метров. Здесь работают 2,5 тысячи человек. Модели марок Fiat, Abarth и Lancia, выпущенные в 2019 году, на 99 процентов были экспортированы в 58 стран мира. И только 1 процент поступил на внутренний рынок Польши, где эти авто пользуются устойчивым спросом. Электромобили многие давно и безоговорочно считают будущим автоотрасли. Однако уже звучат голоса, ставящие под сомнение эту тенденцию. Понятно, что среди критиков — производители традиционных бензиновых и дизельных автомобилей. Так, например, недавно журнал The Wall Street Journal процитировал президента компании Toyota Акио Тойода.