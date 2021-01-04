Шеф концерна Toyota против электромобилей
Haqqin.az уже сообщал о создании мирового автогиганта после слияния Fiat Chrysler Automobilies и PSA Group (Peugeot и Citroen). А накануне крупной сделки появилось сообщение, что FCA расширит свое производство на юге Польши, где еще в коммунистические времена началось производство знаменитой модели Fiat 126p – польского фиата. Таким образом концерн отметит свое 100-летнее присутствие на территории Польши.
Jeep, Fiat и Alfa Romeo – эти модели на электроаккумуляторах, с системой plug-in (зарядкой от розетки), и их гибридные варианты в совершенно новом дизайне сойдут с конвейера польского подразделения мирового автоконцерна в 2021 году.
В первом полугодии наступившего года на предприятии будут смонтированы новые роботы и станки. Об этом рассказал изданию dziennik.pl Рафал Гжанецки, пресс-секретарь предприятия FCA Poland. Автомобили нового поколения, по его словам, начнут выходить с конвейера в польском городке Тыхи во второй половине 2022 года.
Благодаря тому, что FCA слился с PSA Group, итальянский концерн из Турина получит доступ к новой платформе производства легковых автомобилей, на которой с конвейера уже сходят модели Pegeout 2008 и Opel Mokka. Этот тип авто с аббревиатурой SUV, происходящий от внедорожников, востребован для использования в городской среде и успешно продается на мировых рынках. И тенденция к его приобретению не ослабевает.
То, что FCA все больше уделяет внимания производству автомобилей со 100-процентным электроприводом, означает стремление концерна быть в тренде требований Евросоюза к выпуску и использованию экологически чистых видов транспорта.
Инвестиция, только что объявленная концерном, в развитие 13 предприятий автогруппы, размещенных в Польше, внушительна: по предварительным оценкам, финансовые вливания составят 2 миллиарда евро. При этом работой на производстве автомобилей FCA в этой стране Центральной Европы обеспечены около 6,5 тысячи человек.
Предприятие в городе Тыхи — одно из крупнейших в группе FCA. Площадь производственных мощностей составляет 2.4 миллиона квадратных метров. Здесь работают 2,5 тысячи человек.
Модели марок Fiat, Abarth и Lancia, выпущенные в 2019 году, на 99 процентов были экспортированы в 58 стран мира. И только 1 процент поступил на внутренний рынок Польши, где эти авто пользуются устойчивым спросом.
Электромобили многие давно и безоговорочно считают будущим автоотрасли. Однако уже звучат голоса, ставящие под сомнение эту тенденцию. Понятно, что среди критиков — производители традиционных бензиновых и дизельных автомобилей. Так, например, недавно журнал The Wall Street Journal процитировал президента компании Toyota Акио Тойода.
Шеф мирового автогиганта раскритиковал шум, поднятый вокруг электромобилей, и подчеркнул, что критики бензиновых и дизельных двигателей не обратили внимание на выбросы двуокиси углерода при производстве электроэнергии и цену перехода на электрические двигатели.
«Когда политики говорят — откажемся от всех автомобилей на бензине, что они под этим понимают?» - задал вопрос японский автомагнат.
При этом Тойода обратил внимание на то, что в Японии, например, летом не будет хватать электричества, если все автомобили станут пользоваться электроэнергией. А инфраструктура, необходимая для обеспечения функционирования всей системы обслуживания таких авто, особенно, на аккумуляторной тяге, потребовала бы от 135 до 358 миллиардов долларов. Как спасательный круг, японский бизнесмен предлагает использовать водород для производства электроэнергии с использованием ее в средствах передвижения.
Кто прав в споре автопроизводителей, скорее всего, рассудит время. Но, как говорится, никогда нельзя впадать в крайности. Или по поговорке: семь раз отмерь, один раз отрежь.