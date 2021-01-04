Эльман Рустамов без права на ошибки наш комментарий
Ситуация в реальном секторе из-за пандемии коронавируса стала основным фактором, влияющим в 2020 году на динамику экономики Азербайджана в целом и его финансового сектора в частности. И хотя итоги года еще не подведены, глава Центробанка Эльман Рустамов обещает, что финансовый сектор продемонстрирует хорошие показатели. Ни глобальный экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, ни 44-дневняя Отечественная война не смогли сбить регулятора с намеченной цели.
Главный банкир страны уверяет, что экономика Азербайджана постепенно начинает выходить с послевоенного периода, причем с наибольшей устойчивостью. Сегодня перед финансовым рынком стоят большие задачи и реализация этих работ, а также инвестиционные программы в освобожденные от армянской оккупации территории придадут импульс экономике и еще больше увеличат экономический потенциал страны. И не стоит говорить, что возросшая экономика благоприятно влияет на финсектор.
Кроме того, наметившиеся положительные изменения на мировых рынках не могут обойти стороной экономику страны, поэтому перед финансовой инфраструктурой на сегодня поставлены обширные работы.
В то же время экономика проигравшей войну Армении, напротив, можно сказать, полностью разрушена. Здесь уже ускорились процессы девальвации национальной валюты - драма, и это только начало. Такой исход войны, развязанной самой армянской властью, был изначально предрешен. Экономическая мощь, потенциал Азербайджана с резервами в 50 млрд долларов означал, что у одной стороны военного конфликта преимущество перед другой в масштабе один к двадцати пяти. Экономика Азербайджана с этой победой стала более сильной и устойчивой. Азербайджан более подготовлен к внешним шокам, а внутреннее давление давно удалось свести к минимуму.
Сами посудите. Под конец прошлого года, а именно 15 декабря, в Армении была повышена ставка рефинансирования. А Центробанк Азербайджана только в течение 2020 года 8 раз рассматривал параметры учетной ставки в сторону снижения. В целом же, в 2018-2020 гг учетная ставка снизилась в 2,4 раза. Но и это еще не конец - в 2021 году планируется на 8 заседаниях снова рассмотреть параметры учетной ставки, о чем говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики и финансовой стабильности на 2021 год и среднесрочный период. Все это означает лишь одно – курс маната, который год поднимается, а курс драма – падает.
А ведь сколько было потерь и лишних расходов. Миллиарды манатов экономика страны потеряла только в результате вызванных пандемией ограничений. Не один миллиард ушел на компенсации временно потерявшим работу, бизнесу и пр. Но Центробанк не только выдержал этот неожиданный удар, а уже ищет новые пути. По словам Рустамова, продолжается исследовательская работа по вопросам устойчивости бизнеса и дальнейшего укрепления финансовой стабильности.
Ведь известно, что во время экономического кризиса финансовые потоки в банковский сектор ослабевают. Можно было бы, к примеру, ожидать панического бегства из банков вкладчиков или обмена маната на конвертируемую валюту. Кстати, весной прошлого года такой ажиотаж уже стал проявляться, но принятые меры почти сразу успокоили население. Серьезные результаты дало внедрение системы полного страхования вкладов. Опираясь на закон «О полном страховании вкладов», удалось в полной мере осуществить оздоровление банковского сектора, и еще четыре слабых банка были отстранены от рынка. А 43 тысячам вкладчиков была выплачена компенсация в размере 1,3 млрд манатов.
В результате на конец прошлого года в азербайджанских банках хранились вклады населения на сумму 7,4 млрд манатов, из которых 86,5% (6,4 млрд манатов) застрахованы. Да и картина долларизации вкладов выглядит утешительно. Но глава Центробанка подчеркнул важность применения нововведений по банковским вкладам, тем самым анонсировав ряд новшеств в этом направлении в марте 2021 года. Относится ли к их числу вопрос высоких процентных ставок по банковским кредитам, трудно сказать. Но он высказался за однозначные проценты. Правда, за формирующимися процентами по кредитам стоят очень серьезные объективные реалии. В частности, проценты являются доходным ресурсом азербайджанских банков. А доходная прибыль непосредственно связана с факторами риска в банках. Поэтому в первую очередь необходимо снизить риски самого банковского сектора.
В целом же главный банкир спокоен за макроэкономическую стабильность в Азербайджане. Страна имеет стратегические валютные резервы в объеме 50 млрд долларов. Но перед финансовым сектором страны, регулятором которого является Центробанк, стоят и большие вызовы. И для достижения всех целей, поставленных перед финрегулятором главой государства, важна стабильность этого сектора. А это требует упорной работы без права на ошибки.