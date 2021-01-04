Ситуация в реальном секторе из-за пандемии коронавируса стала основным фактором, влияющим в 2020 году на динамику экономики Азербайджана в целом и его финансового сектора в частности. И хотя итоги года еще не подведены, глава Центробанка Эльман Рустамов обещает, что финансовый сектор продемонстрирует хорошие показатели. Ни глобальный экономический кризис, связанный с пандемией коронавируса, ни 44-дневняя Отечественная война не смогли сбить регулятора с намеченной цели.

Главный банкир страны уверяет, что экономика Азербайджана постепенно начинает выходить с послевоенного периода, причем с наибольшей устойчивостью. Сегодня перед финансовым рынком стоят большие задачи и реализация этих работ, а также инвестиционные программы в освобожденные от армянской оккупации территории придадут импульс экономике и еще больше увеличат экономический потенциал страны. И не стоит говорить, что возросшая экономика благоприятно влияет на финсектор.

Кроме того, наметившиеся положительные изменения на мировых рынках не могут обойти стороной экономику страны, поэтому перед финансовой инфраструктурой на сегодня поставлены обширные работы.

В то же время экономика проигравшей войну Армении, напротив, можно сказать, полностью разрушена. Здесь уже ускорились процессы девальвации национальной валюты - драма, и это только начало. Такой исход войны, развязанной самой армянской властью, был изначально предрешен. Экономическая мощь, потенциал Азербайджана с резервами в 50 млрд долларов означал, что у одной стороны военного конфликта преимущество перед другой в масштабе один к двадцати пяти. Экономика Азербайджана с этой победой стала более сильной и устойчивой. Азербайджан более подготовлен к внешним шокам, а внутреннее давление давно удалось свести к минимуму.

Сами посудите. Под конец прошлого года, а именно 15 декабря, в Армении была повышена ставка рефинансирования. А Центробанк Азербайджана только в течение 2020 года 8 раз рассматривал параметры учетной ставки в сторону снижения. В целом же, в 2018-2020 гг учетная ставка снизилась в 2,4 раза. Но и это еще не конец - в 2021 году планируется на 8 заседаниях снова рассмотреть параметры учетной ставки, о чем говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежной политики и финансовой стабильности на 2021 год и среднесрочный период. Все это означает лишь одно – курс маната, который год поднимается, а курс драма – падает.

А ведь сколько было потерь и лишних расходов. Миллиарды манатов экономика страны потеряла только в результате вызванных пандемией ограничений. Не один миллиард ушел на компенсации временно потерявшим работу, бизнесу и пр. Но Центробанк не только выдержал этот неожиданный удар, а уже ищет новые пути. По словам Рустамова, продолжается исследовательская работа по вопросам устойчивости бизнеса и дальнейшего укрепления финансовой стабильности.