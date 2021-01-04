Huawei удивит сверхбыстрым зарядным устройством

Она уже разработала приличную электронику и вошла в последнюю фазу тестирования супербыстрого подзарядного устройства, которое станет частью флагманской модели P50. Об этом сообщает запись в китайском сегменте Twitter под ником Digital Chat Station, представляя доклад о сертификации устройства в Китае.

На рынке смартфонов продолжается гонка за расширение рынков, завоевание новых клиентов путем выпуска моделей с экстрафункциями, привлечением клиентов более широкими возможностями гаджетов. Китайская компания Huawei не отстает в этой нескончаемой битве.

Как следует из опубликованной информации, характеристики новинки внушают уважение - 20V/6,75A, что дает устройству мощность 135 ватт. Источник сообщает, что необычайно быстрая зарядка телефона может стать одной из привлекательных характеристик флагманской модели, которая выйдет на рынок. Предполагается, что новый смартфон можно будет полностью зарядить за 20 минут.

Что характерно, компания Huawei уже ранее заявляла о своих амбициозных намерениях в области значительного увеличения мощности зарядного устройства.

Во время премьеры модели Mate 40 из уст представителя компании прозвучали слова о том, что в лабораториях уже тестируются зарядные устройства мощностью до 200 ватт! Правда, пока речь не идет об использовании их в целях продажи. Как утверждалось ранее, мощность 66 ватт в модели Mate 40 – оптимальный компромисс между мощностью и жизнеспособностью.

Однако видимо, все же в условиях конкуренции что-то изменилось в подходах и стратегии Huawei. Но, как известно, при таких резких поворотах сюжета на рынке выигрывает простой пользователь.