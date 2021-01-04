«Я назначаю вас на должность министра культуры. Вам оказывается большое доверие. Вы некоторое время работаете на должности заместителя министра культуры и, надеюсь, что как министр оправдаете это высокое доверие». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры.

«Богатая и неповторимая культура Азербайджана является источником нашей гордости. Мы должны беречь свою культуру и культурное наследие. На протяжении веков наш народ хранил свою культуру, и это позволило нам как народу сохранить свои национально-культурные ценности, национальную идентичность. Долгие годы Азербайджан был лишен независимости, наш народ жил в составе другого государства. Несмотря на это, воля нашего народа, его приверженность национальным корням не позволили ему ассимилироваться. Наша культура сыграла главную роль в сохранении нашей национальной идентичности», - сказал президент.

Президент отметил, что в Азербайджане имеется богатая культурная жизнь.

«Но мы должны еще больше обогатить нашу культурную жизнь. Должны проводиться конкурсы, фестивали. Мы также должны продвигать азербайджанскую культуру в мире и после этого приглашать иностранных гостей», - сказал Ильхам Алиев.