Исчез один из богатейших людей мира

Джек Ма — известный бизнесмен и филантроп, личность весьма заметная еще с 90-х годов прошлого века, когда основал холдинг Alibaba Group, который объединил множество китайских интернет-фирм. Ма стал первым предпринимателем из КНР, появившимся на обложке делового издания Forbes. Состояние одного из самых богатых китайцев оценивается в 40,1 миллиарда долларов США.

Вот уже два месяца, как Ма пропал из поля зрения. В медиа прозвучала версия, что коммунистические правители заставили его молчать.

Основатель одной из крупнейших компаний Alibaba китайский миллиардер Джек Ма исчез из публичного пространства после того, как критиковал власти Поднебесной. Haqqin.az уже сообщал о расследовании, предпринятом Пекином против концерна.

Исчезновение Джека Ма вызвало много вопросов. Он пропал не только из поля зрения медиа и общественности, но даже не появился в финальном выпуске своего собственного реалити-шоу Africa’s Business Heroes, в котором обычно заседал в жюри, оценивая новые бизнес-проекты.

Пикантность ситуации в том, что его пресс-секретарь, объясняя конфуз, сказал, что это произошло из-за несовпадения графиков в календаре миллиардера. В то же время Джек Ма все время радовался своему участию в реалити-шоу, регулярно сообщая об этом в Twitter. Но вот уже долгое время он не заходит на свой профиль в этой сети.

Западные медиа, следящие за активностями Ма, предполагают, что его исчезновение связано с конфликтом с властями страны и лично с председателем КНР Си Цзяньпином.

Поводом якобы стало то, что миллиардер критиковал Пекин за китайскую систему регулирования экономики, которой гордятся партийные иерархи в Срединной империи.

По мнению китайских диссидентов, Джека Ма могли заставить замолчать. Они не исключают также, что он мог быть арестован спецслужбами. На источники в прессе по поводу загадочного исчезновения бизнесмена ссылается DoRzeczi.pl.