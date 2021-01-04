Исчез один из богатейших людей мира
Основатель одной из крупнейших компаний Alibaba китайский миллиардер Джек Ма исчез из публичного пространства после того, как критиковал власти Поднебесной. Haqqin.az уже сообщал о расследовании, предпринятом Пекином против концерна.
Вот уже два месяца, как Ма пропал из поля зрения. В медиа прозвучала версия, что коммунистические правители заставили его молчать.
Джек Ма — известный бизнесмен и филантроп, личность весьма заметная еще с 90-х годов прошлого века, когда основал холдинг Alibaba Group, который объединил множество китайских интернет-фирм. Ма стал первым предпринимателем из КНР, появившимся на обложке делового издания Forbes. Состояние одного из самых богатых китайцев оценивается в 40,1 миллиарда долларов США.
Исчезновение Джека Ма вызвало много вопросов. Он пропал не только из поля зрения медиа и общественности, но даже не появился в финальном выпуске своего собственного реалити-шоу Africa’s Business Heroes, в котором обычно заседал в жюри, оценивая новые бизнес-проекты.
Пикантность ситуации в том, что его пресс-секретарь, объясняя конфуз, сказал, что это произошло из-за несовпадения графиков в календаре миллиардера. В то же время Джек Ма все время радовался своему участию в реалити-шоу, регулярно сообщая об этом в Twitter. Но вот уже долгое время он не заходит на свой профиль в этой сети.
Западные медиа, следящие за активностями Ма, предполагают, что его исчезновение связано с конфликтом с властями страны и лично с председателем КНР Си Цзяньпином.
Поводом якобы стало то, что миллиардер критиковал Пекин за китайскую систему регулирования экономики, которой гордятся партийные иерархи в Срединной империи.
По мнению китайских диссидентов, Джека Ма могли заставить замолчать. Они не исключают также, что он мог быть арестован спецслужбами. На источники в прессе по поводу загадочного исчезновения бизнесмена ссылается DoRzeczi.pl.