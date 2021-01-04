Ильхам Алиев провозгласил Шушу культурной столицей Азербайджана

"Я объявляю город Шуша культурной столицей Азербайджана. Город Шуша достоин этого. Считаю, что Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона". Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры.

«Культурная жизнь Шуши должна быть богатой. Работам по восстановлению Шуши уже дан старт. По моему указанию туда был командирован большой состав. Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен. Расположенные в Шуше наши мечети также должны быть капитально отремонтированы, восстановлены, им должен быть возвращен их облик», - сказал президент.

Ильхам Алиев отметил, что в Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа.

«Дни поэзии Вагифа проводились традиционно. Помню, и я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Я присутствовал на открытии мавзолея Вагифа, в ту морозную погоду. Теперь, когда смотришь на мавзолей Вагифа, сжимается сердце. Какими надо быть варварами? Какими надо быть жестокими? Что вам сделал азербайджанский народ? Он дал вам хлеб.

Повторяю, в Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль «Хары бюльбюль». Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого. Спланируйте, в этом году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша – фестиваль «Хары бюльбюль» и Дни поэзии Вагифа», - сказал глава государства.