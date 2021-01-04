В Азербайджане 802 новых больных COVID-19, 2 479 - вылечились

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 802 новых случая заражения коронавирусной инфекцией (накануне - 334 человека). В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что 2 479 пациентов (вчера - 1891 человек) выписаны после завершения лечения.



За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончался 31 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлен в общей сложности 221 401 случай заражения коронавирусом, из них 199 213 человек благополучно прошли лечение, 2792 - скончались.

Лечение 19 396 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима. Всего в стране проведено 2 222 629 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 8435 - за минувшие сутки.