Ильхам Алиев: Карабахские армяне обретут нормальную жизнь в составе Азербайджана

«На освобожденных землях все разрушено. Но есть некоторые строения, дома, в которых жили армяне. Смотришь и диву даешься, как люди там жили? Будто собачья конура. Армянский режим, держа этих людей как заложников фактически в нищете, бедности, принуждал их жить там. Принуждал!» Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры.

«У кого была возможность, тот убегал. Поэтому я всегда говорил, что до войны реальная численность проживающего там, на оккупированных землях, населения составляла примерно 60 тысяч человек. Вот теперь послевоенная ситуация это и демонстрирует. Армяне искусственно раздували эту цифру, якобы там есть 150 тысяч человек. Там максимум было около 60 тысяч. Их кое-как там удерживали, чтобы проводить незаконное заселение. В каких условиях они жили?!

Когда разрушенные их руководителями-варварами Агдам, Физули, Шуша, другие города оживут, когда эти места превратятся в рай, они, конечно же, увидят, где жить будет удобнее, безопаснее и выгоднее с экономической точки зрения.

У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках азербайджанского государства», - сказал президент.