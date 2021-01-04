Аравийские монархии прекратили блокаду Катара

Участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в составе Бахрейна, ОАЭ, Катара, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии подписали в саудовском городе Эль-Уля соглашение о прекращении дипломатического кризиса с Катаром.

Соглашение о примирении, о котором объявил 4 января глава МИД Кувейта шейх Ахмед Насер ас-Сабах, нацелено на нормализацию отношений с Дохой и предусматривает снятие блокады, открытие воздушного пространства и морских и сухопутных границ с Катаром.

По словам ас-Сабаха, соглашение было достигнуто по итогам телефонного разговора между эмиром Кувейта Навафом аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Отмечается, что старший советник и зять действующего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер помог в достижении соглашения между Саудовской Аравией, Катаром и рядом других стран, пишет «Газета.ру».