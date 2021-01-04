Ильхам Алиев: Кочарян с разбойниками фотографировался у оскверненной Агдамской мечети

«Фото, которое на днях опубликовал в интернете какой-то армянский журналист, вновь вызвало гнев азербайджанского народа. На этом фото палач азербайджанского народа, бывший президент Армении Кочарян стоит вместе со своими приспешниками, бандитами перед нашей мечетью в городе Агдам. На самой же Агдамской мечети видны оскорбительные надписи». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры.

«Посмотрите, кто руководил Арменией, какой палач, какой безнравственный человек?! Они разрушили город, осквернили нашу мечеть. Заполонили нашу мечеть коровами, свиньями, а на стенах написали оскорбительные выражения о нашей религии, нашем народе.

Вот тот самый Кочарян, который осквернил мечеть, нарисовал на ней оскорбительные рисунки, слова, его подручный и прихвостень Саргсян. Они разрушали наши города на протяжении 20 лет. Наши города были разрушены не во время войны. Так разрушить города во время войны невозможно. В период оккупации после войны они снесли все здания, места проживания. Они – вандалы, варвары. Но они двадцать лет руководили Арменией», - сказал президент.