Лукашенко назвал коронавирус «Божьим наказанием»

Бог наказал человечество пандемией коронавируса за халатное отношение к природе, заявил в ходе встречи с туровым коллективом на предприятии «Горизонт» в Минске президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает Sputnik Беларусь.

«Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими», - отметил Лукашенко.

Лукашенко отметил особую важность экологии, и напомнил, что в стране развернута кампания по расширению использования электроэнергии. В частности, Беларусь начала производить собственные электромобили, а не только закупать их за рубежом, а на улицах начинают появляться электробусы.