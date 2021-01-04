Ильхам Алиев: Сердце болит, когда смотришь на оскверненную могилу Вагифа

«В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа. Дни поэзии Вагифа проводились традиционно. Помню, и я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Я присутствовал на открытии мавзолея Вагифа, в ту морозную погоду. Теперь, когда смотришь на мавзолей Вагифа, сжимается сердце». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе приема Анара Керимова в связи с его назначением министром культуры.

«Какими надо быть варварами? Какими надо быть жестокими? Что вам сделал азербайджанский народ? Он дал вам хлеб. Что вам сделал азербайджанский народ, что у вас столько ненависти в сердцах? Вы разрушаете города, изгоняете людей, разрушаете исторические памятники. Какие цели вы преследуете? Они считают, что эти зверства сотрутся из нашей памяти? 44 дня мы вели войну, можно сказать, нанесли полное поражение Армении. Мы могли предпринять любой шаг, любой! Но я говорил, что мы не воюем против гражданского населения. Мы не сражаемся против истории.

Мы не сражаемся против религиозных памятников. Хоть один их религиозный памятник разрушен? Нет! Потери среди людей там не очень большие, да и те произошли случайно. Посмотрите, что сделали они? Ходжалинский геноцид, разрушение наших мечетей, городов. Они совершили против нас культурный геноцид. Весь мир, их покровители, друзья должны увидеть это. Старающиеся представить их, говоря их собственными словами, как цивилизованное пространство в окружении мусульман и верящие в это иностранные покровители, раскройте глаза и посмотрите, что они натворили?! Они дикари. Человек этого не сделает. Этому варварству должен был быть и был положен конец. Кто-то должен был преподать им урок или нет?

Бросают вызов всем соседям. Выдвигают необоснованные претензии, территориальные притязания. Они хотят все присвоить. Они крадут нашу музыку. Откройте и посмотрите, автором большей части музыки, которую они представляют как свою, являются Узеир Гаджибейли и другие наши композиторы. Они крадут нашу кухню. Крадут кухню соседних народов. Крадут исторические памятники. Пытаются украсть церкви у других народов, соседних народов.

Повторяю, в Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа, фестиваль «Хары бюльбюль». Сейчас в Шушу прокладывается новая дорога. Правда, эта дорога прокладывается по территории с очень сложным рельефом. Но мы добьемся этого. Спланируйте, в этом году эти два мероприятия должны быть проведены в городе Шуша – фестиваль «Хары бюльбюль» и Дни поэзии Вагифа», - сказал президент.