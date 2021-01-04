Десятки человек погибли в результате обстрела на свадьбе

Десятки человек погибли в результате бомбардировки на свадьбе в африканском Мали. Об этом пишет издание A Bamako.

По данным его источников, не менее 20 мирных жителей погибли в результате авиаудара. РИА Новости отмечает, что, по другим данным, жертвами стали около сотни человек.

Авиаудары нанес в ночь на 4 января неопознанный самолет. Трагедия произошла в центральной части Мали недалеко от города Дуэнца. Издание отмечает, что бомбардировке подверглись участники свадебной церемонии.

Возможно, причиной произошедшего стала ошибка военных летчиков. Боевой авиацией в Мали располагают местные ВВС, миротворцы ООН (MINUSMA), а также французские военные, проводящие операцию «Бархан».

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное Независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.