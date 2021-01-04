В Зангилане появилась новая погранзастава

Сегодня в селе Бартаз Зангиланского района начала действовать пограничная застава Горадизского пограничного отряда Государственной пограничной службы, сообщает пресс-служба ГПС.

Согласно информации, на открытии заставы присутствовали заместители начальника ГПС Ильхам Мехтиев и Азад Алекперов.

Было отмечено, что с первых дней Отечественной войны азербайджанскими пограничниками была освобождена от оккупации большая территория - от линии соприкосновения в Физулинском районе до государственной границы с Арменией, за сутки врагу был нанесен тяжелый удар.

Пограничники поблагодарили президента Ильхама Алиева за созданные условия, внимание и заботу.