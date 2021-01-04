Британия выделит миллиарды на поддержку бизнеса
Власти Великобритании выделили дополнительные £4,6 млрд ($6,2 млрд) на поддержку предприятий, которые пострадают из-за карантина, сообщил Минфин страны.
Общенациональный карантин в Великобритании ввели с 5 января из-за распространения нового штамма коронавируса. С начала падемии в стране заболели более 2,7 млн человек, умерли свыше 75,5 тыс.
Предприятия из сферы ритейла, общественного питания, развлечений и гостиничного бизнеса, пострадавшие из-за карантина, получат разовую выплату до £9 тыс. ($12,2 тыс.). По оценкам правительства, на такую поддержку смогут рассчитывать около 600 тыс. компаний. Кроме того, власти выделят £594 млн ($806 млн) муниципалитетам на поддержку предприятий из других отраслей, также пострадавших из-за ограничений на фоне пандемии.
Минфин Великобритании направит средства на помощь компаниям Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Шотландия получит £375 млн ($509 млн), Уэльс — £227 млн ($308 млн), Северная Ирландия — £127 млн ($172 млн).