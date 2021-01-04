Евросоюз обеспокоен планами Ирана обогащать уран до 20%

Евросоюз серьезно обеспокоен намерением Ирана начать обогащение урана до 20%, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы с серьезной обеспокоенностью принимаем к сведению решение Ирана об обогащении урана до 20%», – цитирует ТАСС представителя.

В понедельник Иран начал процесс обогащения урана до оружейного уровня – Тегеран объявил о запуске процесса обогащения урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран демонстрирует намерение развивать военную ядерную программу, но Тель-Авив не позволит Тегерану создать ядерное оружие. Госдеп США заявил, что решение Ирана обогащать уран до 20% является «ядерным шантажом».