Массовое отравление питьевой водой в Армении

Порядка 14 человек из ряда сел Тавушской области Армении отравились питьевой водой. Как сообщает пресс-служба Инспекционного органа, в связи с выявленным нарушением в порядке первоочередной меры было предпринято прекращение подачи воды из загрязненного источника в села, передает «Спутник-Армения».

«В больницу за медпомощью обратились 14 человек из сел Джуджеван, Коти, Баганис, Воскеван, Кохб с симптомами отравления и кишечными жалобами. Из них 8 были выписаны, 6 продолжают лечиться», - говорится в сообщении.

Специалисты взяли пробы воды, результаты экспертизы показали отклонения по качеству. Было прекращено водоснабжение из этого источника, откуда пили воду поступившие в медцентр и откуда поставляется вода порядка 60 семьям.