Минобороны показало село Аллыкенд в Кельбаджаре фото; видео
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из села Аллыкенд, освобожденного от оккупации Кельбаджарского района.
Министерство обороны Азербайджана подготовило видеорепортаж из села Аллыкенд, освобожденного от оккупации Кельбаджарского района.
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