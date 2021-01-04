Умирающая от коронавируса женщина выжила благодаря экспериментальному лекарству

Жительница города Шеффилд в Англии, умирающая от коронавируса, выжила благодаря экспериментальному лекарству и пошла на поправку. Об этом сообщило издание Yorkshire Live.

45-летняя Клэр Хейторн заболела в начале ноября, впала в кому на несколько недель, и в какой-то момент медики сказали, что ей осталось жить всего три дня.

3 декабря они решили ввести ей экспериментальное лекарство «Анакинра», которое обычно используют при лечении ревматоидного артрита.

8 декабря женщина резко пошла на поправку, рассказали родственники, а к 11 декабря она начала реагировать на свое имя, двигать рукой, после чего постепенно и окончательно вышла из комы.

Как именно лекарство повлияло на организм Хейторн, неизвестно. Медики, лечившие англичанку, назвали произошедшее «рождественским чудом».