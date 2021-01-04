Минтруда: Высказывания о социальной помощи в размере 110 манатов являются абсурдом

Высказывания об адресной социальной помощи в размере 110 манатов, озвучиваемые в видеороликах в соцсетях, являются абсурдом. Как сообщает haqqin.az, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыблы. Он порекомендовал пользователям соцсетей не доверять такой информации.

«В последние дни в социальных сетях публикуется видеоролик, где объясняется, как безработные могут получить адресную помощь в размере 110 манатов. Эта информация вводит граждан в заблуждение и создает путаницу.

Во-первых, адресная помощь малообеспеченным семьям определяется разницей между критерием нуждаемости семьи и среднемесячным доходом. Следовательно, эта сумма может варьироваться. Поэтому такое обещание в этих роликах, как "адресная социальная помощь в размере 110 манатов", является абсурдом.

Как, собственно, необоснованные «советы» о подаче заявления на единовременную выплату, адресную социальную помощь, а также неправильные процедуры подачи заявления. Все это выдумки авторов видеороликов.

Советуем пользователям социальных сетей не верить такой дезинформации. По поводу фальшивых видеороликов и их авторов, которые вводят граждан в заблуждение, будет сделано обращение в правоохранительные органы», - сказал Фазиль Талыблы.