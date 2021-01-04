Россия и Саудовская Аравия добились компромисса по добыче нефти

Представители России и Саудовской Аравии сумели добиться компромисса по добыче нефти. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Ознакомленные с переговорным процессом собеседники издания рассказали, что Москва и Эр-Рияд решили сохранить текущий уровень добычи в феврале, а с весны готовы увеличить производство.

Как уточняет РИА Новости, стороны планировали достичь компромисса по данному вопросу накануне, однако сделать это не удалось, и страны ОПЕК+ продолжили переговоры во вторник, 5 января.

Министр нефти Ирана Бижан Зангане пояснил, что на состоявшейся накануне встрече ОПЕК+ обсуждались два сценария. Так, стороны рассматривали варианты увеличить в феврале добычу нефти на полмиллиона баррелей в сутки или сохранить январские показатели.

Источники агентства настаивают на том, что Москва поддержала первый вариант, в то время как саудитам и большинству других стран казалось правильным сохранить действующие показатели на фоне неопределенной ситуации с пандемией.