Иранские сталепроизводители попали под санкции США

Власти США расширили список санкций против Ирана, внеся в него одно физическое лицо, а также 16 компаний, в основном занимающихся производством стали. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном во вторник американским Минфином.

"Металлургический сектор является важным источником дохода для иранского режима, приносящим состояние коррумпированным лидерам и финансирующим злонамеренную деятельность, в числе которой распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки, поддержка иностранных террористических организаций, различные нарушения прав человека внутри страны и за рубежом", - утверждается в сообщении министерства.

В числе организаций, в отношении которых введены рестрикции, 12 компаний из Ирана, в том числе Middle East Mines and Mineral Industries Development Holding Company (MIDHCO). В санкционный список также внесены три "принадлежащие или контролируемые" MIDHCO компании, базирующиеся в Китае, Германии и Великобритании. Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении китайской Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology, которая, по информации Минфина США, в период с декабря 2019 по июнь 2020 года осуществляла поставки продукции нескольким иранским сталелитейным предприятиям.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.