Бахрейн, Египет, ОАЭ и Саудовская Аравия восстанавливают дипотношения с Катаром

Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия полностью восстанавливают дипломатические отношения с Катаром. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Эль-Уля глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, передает ТАСС.

По его словам, это предусмотрено заявлением Эль-Уля, которое подписали на саммите аравийские монархии и Египет. Оно также подразумевает возобновление воздушного сообщения этих стран с Дохой. "Отныне мы будем действовать как единая система для противодействия вызовам в регионе, - отметил он. - Соглашение полностью прекращает разногласия с Катаром и позволяет вернуться к дипломатическим отношениям в полном объеме, а также восстановлению авиасообщения".

Министр также указал на то, что странам ССАГПЗ важно иметь единую позицию по Ирану, и выразил уверенность в том, что "международное сообщество полностью осознает необходимость противодействия исходящей от него угрозы".

Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.