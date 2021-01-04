Начал работу Фонд возрождения Карабаха

Сегодня, 5 января, состоялось первое заседание Наблюдательного совета созданного указом президента Фонда возрождения Карабах а. В ходе встречи, прошедшей в видеоформате, были обсуждены вопросы, вытекающие из соответствующих указов президента Азербайджанской Республики. Об этом haqqin.az стало известно из сообщения пресс-службы Министерства экономики Азербайджана.

Помимо решения вопросов обеспечения безопасности на освобожденных территориях, прежде всего устанавливаются задачи, связанные с обеспечением базовой инфраструктуры и социальных услуг.

Участники заседания в своих выступлениях особо отметили, что деятельность Фонда возрождения Карабах а будет направлена на восстановление и реконструкцию освобождённых территорий, развитие карабах ского региона. А высокий уровень жизни и экономическая активность будущих жителей региона обеспечат необходимую среду для активного возвращения вынужденных переселенцев на родные земли. Глава государства своим указом поставил перед руководством Фонда серьезные цели и задачи в данном направлении.

Со стороны государства проводятся работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, деятельности институтов власти, в первую очередь предоставляющих коммунальные услуги.

С учетом достаточно обширной территории освобождённых земель восстановление экономического потенциала будет осуществляться на основе единой концептуальной комплексной государственной программы. Разработка и утверждение данной программы ожидаются в самые кратчайшие сроки.

Фонд возрождения Карабаха окажет всю необходимую поддержку для осуществления финансирования восстановительных работ, привлечения инвестиций, а также проведения необходимых агитационных кампаний в Азербайджане и за рубежом. Основные источники финансирования Фонда определены указом президента страны.

Члены Наблюдательного совета подчеркнули важность выстраивания деятельности Фонда на основе принципов прозрачности, публичной открытости, а также тесного сотрудничества с частным сектором и гражданским обществом. Было отмечено, что Фонд будет всесторонне поддерживать деятельность, проекты и инициативы частного сектора на освобожденных территориях, а также окажет всю необходимую правовую и организационную поддержку. При этом в процессе восстановления освобожденных территорий особое внимание будет уделено привлечению зарубежных инвестиций и международных донорских организаций.

На заседании Наблюдательного совета был также обсужден ряд организационных и административных вопросов, приняты соответствующие решения для скорейшего завершения необходимых правовых процедур для полноценной деятельности Фонда.