Икрам Нур, автор haqqin.az, Тегеран 21:09

Иран повысил уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20 процентов. Об этом представитель правительства Исламской республики сообщил вчера, 4 января. Такое значение существенно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранской атомной программе от 2015 года. Тегеран настаивает на том, что, идя на такой шаг, он остается «в своем праве». Как поясняют в Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ), Меджлис страны в декабре 2020 года принял закон под названием «Стратегические действия по отмене санкций», в котором предусмотрена возможность повышения уровня, до которого можно обогащать уран.

«20-процентный уран применяется для производства радиоактивных препаратов, а также в качестве топлива для исследовательского реактора в Тегеране», - рассуждает официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди. – Пока у Ирана нет экстренной необходимости в дополнительных запасах урана, однако почему бы не накопить?» Бурная международная реакция на действия Тегерана последовала незамедлительно, равнодушным не остался практически никто. «Мы ясно дали понять, что считаем, что всем сторонам следует соблюдать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), и мы также призываем Иран соблюдать условия СВПД и сотрудничать с МАГАТЭ», - сказал на брифинге заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак. «Повышение уровня обогащения урана в случае подтверждения станет «значительным отходом от условий атомной сделки», - заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано. Правда, не совсем понятно, о каком «отходе» идет речь и что нужно соблюдать в условиях, когда сделка практически разрушена выходом из нее США в 2018 году, никакой компенсации за ее срыв Тегеран не получил, более того, за то, что пять лет тщательно соблюдал ее условия – был обложен совершенно односторонними и драконовскими санкциями США. К соблюдению которых по целому комплексу причин Вашингтон вынудил присоединиться и Европу, и Россию, и даже, отчасти, Китай. Биби Нетаньяху, естественно, сразу же выступил с заявлением в духе «мы же вас предупреждали», в очередной раз пророча скорое появление иранской ядерной бомбы, правда, тут же уведомив, что Израиль этого не допустит. Но Нетаньяху- нетаньяхово, тут интереснее другое: а почему все так старательно обходят молчанием повод, заставивший Тегеран сделать столь резкий шаг? А поводом стало состоявшееся в воскресенье 3 января выступление Джейка Салливана, будущего советника Джо Байдена по нацбезопасности, заявившего буквально следующее: «Администрация избранного президента США Джозефа Байдена после возвращения Вашингтона в ядерную сделку с Ираном будет добиваться наложения ограничений на его ракетную программу».