Команда Байдена заставит Иран заплатить за уран дважды наша корреспонденция
Иран повысил уровень обогащения урана на ядерном объекте в Фордо до 20 процентов. Об этом представитель правительства Исламской республики сообщил вчера, 4 января. Такое значение существенно выше параметров, предусмотренных многосторонним соглашением по иранской атомной программе от 2015 года.
Тегеран настаивает на том, что, идя на такой шаг, он остается «в своем праве». Как поясняют в Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ), Меджлис страны в декабре 2020 года принял закон под названием «Стратегические действия по отмене санкций», в котором предусмотрена возможность повышения уровня, до которого можно обогащать уран.
«20-процентный уран применяется для производства радиоактивных препаратов, а также в качестве топлива для исследовательского реактора в Тегеране», - рассуждает официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди. – Пока у Ирана нет экстренной необходимости в дополнительных запасах урана, однако почему бы не накопить?»
Бурная международная реакция на действия Тегерана последовала незамедлительно, равнодушным не остался практически никто. «Мы ясно дали понять, что считаем, что всем сторонам следует соблюдать СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), и мы также призываем Иран соблюдать условия СВПД и сотрудничать с МАГАТЭ», - сказал на брифинге заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Повышение уровня обогащения урана в случае подтверждения станет «значительным отходом от условий атомной сделки», - заявил официальный представитель ЕС по внешней политике Петер Стано.
Правда, не совсем понятно, о каком «отходе» идет речь и что нужно соблюдать в условиях, когда сделка практически разрушена выходом из нее США в 2018 году, никакой компенсации за ее срыв Тегеран не получил, более того, за то, что пять лет тщательно соблюдал ее условия – был обложен совершенно односторонними и драконовскими санкциями США. К соблюдению которых по целому комплексу причин Вашингтон вынудил присоединиться и Европу, и Россию, и даже, отчасти, Китай.
Биби Нетаньяху, естественно, сразу же выступил с заявлением в духе «мы же вас предупреждали», в очередной раз пророча скорое появление иранской ядерной бомбы, правда, тут же уведомив, что Израиль этого не допустит. Но Нетаньяху- нетаньяхово, тут интереснее другое: а почему все так старательно обходят молчанием повод, заставивший Тегеран сделать столь резкий шаг?
А поводом стало состоявшееся в воскресенье 3 января выступление Джейка Салливана, будущего советника Джо Байдена по нацбезопасности, заявившего буквально следующее: «Администрация избранного президента США Джозефа Байдена после возвращения Вашингтона в ядерную сделку с Ираном будет добиваться наложения ограничений на его ракетную программу».
И те, кто считает, что все будет происходить примерно так – США снимают санкции, возвращаются в СВПД и только затем начинают переговоры по иранским ракетам – глубоко заблуждаются. В Вашингтоне эту схему видят совершенно иначе: Тегеран должен заявить о готовности ввести ограничения на его ракетную программу, гарантировать свое участие в переговорах по ней – и только после этого санкции будут сняты. Но и это – неточно.
Проще говоря, команда Байдена хочет за один и тот же «товар», отмену санкций, заставить заплатить иранцев дважды. При этом даже не гарантируя ни качества «товара», ни его долговечность. Тегерану вообще в этой сделке ничего не гарантируют. И обратиться с жалобой на качество сделки ему будет некуда.
Ведь как работает международный «отдел защиты прав потребителя» мы все могли наблюдать с 2018 года, когда СВПД в Вашингтоне попросту смяли и выбросили в корзину – душераздирающее было, откровенно сказать, зрелище. Возмущались все, а помочь Тегерану отстоять свои права не взялся никто, а если в обход американцев и старались поддержать, как Москва и Пекин, то делали это буквально «через щель в заборе и в темное время суток».
Демарш Ирана вполне объясним и понятен. Да, действительно, это резкое повышение ставок, да, это элемент восточного базара – завысить цену до максимума и выторговать возможное. Проблема в том, что иного выхода Тегерану и не предлагается. Байден еще не в Белом доме, да и Салливан не при должности – а Иран уже начинают загонять в угол и ставить его в безвыходную ситуацию.
Впрочем, вопрос о разумности такой политики в отношении важного и системного игрока на Большом Ближнем Востоке для администрации Джо Байдена и не стоит. Там решили, что мир просто обязан прогнуться под них и от этого подхода отказываться не намерены.