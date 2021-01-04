Турция приступает к производству новых вертолётов с комплексом РЭБ на борту

В Турции готовятся приступить к серийному производству вертолётов ATAK FAZ-2 от TAI (Turkish Aerospace Industries). По последним данным, завершены финальные испытания этой винтокрылой машины, пишет «Военное обозрение».

Известно, что одной из важных особенностей этого вертолёта турецкого производства является его оснащение комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Также ATAK FAZ-2 получил систему предупреждения об атаке. Её эффективность основана на работе лазерного датчика.

По последним данным, серийное производство этих вертолётов для нужд турецкой армии начнётся в наступившем году. Изначально планировалось принять вертолёт на вооружение во второй половине 2020 года.

На первом этапе ВВС Турции планируют получить 21 вертолёт ATAK FAZ-2.

Первый полёт этой боевой машины состоялся чуть более года назад – в ноябре 2019 года. Столь скорое завершение всего комплекса испытаний связано с тем, что это не та машина, которая создавалась с нуля. Вертолёт стал новой модификацией многоцелевого ударного вертолёта T129 ATAK, который начал эксплуатироваться в 2014 году. В свою очередь этот вертолёт являлся лицензионной копией AW129 Mangusta.

В реализацию этой программы Турция в совокупности вложила более 4 млрд долларов. Часть этих средств пошла на реализацию планов по созданию авиационного комплекса РЭБ, который и появился на ATAK FAZ-2.

ATAK – аббревиатура, которая в переводе на русский расшифровывается как "тяжёлый боевой вертолёт".