Рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Британии

Суточный прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, сообщает Минздрав страны.

Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 60 916, скончались 830 человек, сообщает Минздрав Соединенного Королевства.

Днем ранее суточный прирост выявленных заболевших составил рекордные на тот момент 58 784 человек, умерли 407 человек.

Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 774 479 человек, умерли 76 305 заболевших.

С вечера четверга в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Карантин действует и в Шотландии.