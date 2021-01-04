Сегодня, 5 января, на официальном сайте Министерства обороны России была допущена техническая ошибка в заголовке сообщения о выездных бригадах военных врачей-миротворцев, оказавших помощь более 1100 жителям в населенных пунктах Нагорного Карабаха.

Как сообщает haqqin.az, в заголовке само название нагорной части Карабаха Азербайджанской Республики было представлено в виде инициалов из трех букв. Однако спустя некоторое время руководство сайта Минобороны России исправило техническую ошибку, указав, что врачи-миротворцы оказали помощь жителям Нагорного Карабаха Азербайджанской Республики.

Азербайджанская общественность выражает благодарность сайту Минобороны России за мгновенную реакцию и своевременное исправление.