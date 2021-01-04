Тысячам членов семей шехидов назначены стипендии, пенсии и пособия

Государственный фонд социальной защиты назначил социальные пособия более 2 100 членам семей 900 шехидов Отечественной войны, этот процесс продолжается. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана.

Одна из таких социальных выплат - ежемесячная президентская стипендия.

Ее размер с 1 января увеличен на 66,7 %, то есть с 300 до 500 манатов, что является еще одним проявлением заботы президента Ильхама Алиева о семьях шехидов.

Помимо этой пенсии, им также выплачиваются ежемесячные пособия или пенсии.

Назначение вышеуказанных выплат осуществляется в электронном порядке, соответствующая информация об этом направляется семьям шехидов.

В то же время сотрудники министерства продолжают проводить регулярные встречи с родственниками погибших военнослужащих, в ходе которых многим из них были вручены банковские карты.