В Норвегии два человека умерли после прививки от коронавируса

Два человека, проживающие в доме престарелых в Норвегии, скончались после того, как им сделали прививку от коронавирусной инфекции, проводится расследование, сообщила телерадиокомпания NRK.

"Норвежское агентство лекарственных средств проводит проверку после двух случаев смерти среди обитателей дома престарелых, которым была сделана прививка от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агентство и институт национального здравоохранения Норвегии получили во вторник сообщение о том, что двое проживающих в доме престарелых скончались через несколько дней после того, как им была сделана прививка от коронавируса. Специалисты выясняют, имеет ли отношение вакцинация к смерти пожилых людей.

"Необходимо выяснить, есть ли связь между летальными исходами и вакцинацией или это случайное совпадение, что они скончались через небольшой промежуток времени после вакцинации", - приводятся в сообщении слова представителя агентства Стейнара Мадсена.

Как отмечает телекомпания, каждую неделю в норвежских домах престарелых умирает порядка 400 человек, и пока неизвестно, были ли у скончавшихся какие-либо заболевания.