Казнь за взятку и двоеженство марксистско-ленинская этика и мораль
В Китае за злоупотребления приговорен к смертной казни один из ведущих руководителей финансовой сферы – глава государственной компании China Huarong Лай Цзяомин. Несмотря на мифы о тяжести наказания в Китае за коррупцию, смертная казнь здесь за это преступление – большая редкость. Но вот Цзяомин заслужил.
Суд признал ответственного чиновника виновным в получении взяток на общую сумму в 277 миллионов долларов в период с 2008 по 2018 год. Кроме того его обвинили в двоеженстве.
Последний раз к смертной казни высокого чиновника приговаривали в 2018 году, тогда это был заместитель мэра из провинции Шаньси. До 2016 года порогом, после которого наказание за коррупцию могло привести к высшей мере наказания, была сумма злоупотреблений в 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов). Потом ее подняли до 3 миллионов юаней (меньше полумиллиона долларов), но высшую меру все равно практически не применяли, заменяя ее на пожизненное заключение. Однако Лай Цзяомин со своей оглушительной суммой взяток в 1,8 миллиарда юаней, конечно, превзошел всех.
China Huarong была создана в 1999 году правительством КНР для управления активами. Так власти отреагировали на финансовый кризис 1997 года, получивший название азиатского. Задачей государственной компании была работа с рисковыми активами, чтобы избежать повторения ситуации 1997 года. Для руководителя компании это открывало большие возможности, которыми Лай активно воспользовался. По свидетельству его подчиненных, он не только не пытался избавляться от рискованных активов, вопреки правительственной установке, а, наоборот, предпочитал высокоприбыльные разовые сделки с самыми высокими рисками. В результате акции China Huarong упали на Гонконгской бирже втрое.
И жестокий приговор, и само дело использовано властями как урок для прочих коррупционеров. В 2020 году был снят и показан документальный фильм, в котором Лай Цзяомин давал признательные показания и рассказывал о своем образе жизни. В частности, он рассказывал, что предпочитал брать взятки живыми деньгами, и багажник его автомобиля часто был просто набит наличностью. При аресте в его квартире обнаружили больше 200 миллионов юаней. Кроме того, чиновник, как бывает в таких случаях, оказался владельцем большого количества недвижимости, дорогущих часов и коллекции искусства.
В ходе кампании по чистке правительственной бюрократии в Китае было наказано около полутора миллиона человек. Председатель Си показывает, что будет беспощаден к коррупции. Лаю Цзяомину любовь к роскошной жизни стоила потери жизни вообще.