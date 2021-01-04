В Китае за злоупотребления приговорен к смертной казни один из ведущих руководителей финансовой сферы – глава государственной компании China Huarong Лай Цзяомин. Несмотря на мифы о тяжести наказания в Китае за коррупцию, смертная казнь здесь за это преступление – большая редкость. Но вот Цзяомин заслужил.

Суд признал ответственного чиновника виновным в получении взяток на общую сумму в 277 миллионов долларов в период с 2008 по 2018 год. Кроме того его обвинили в двоеженстве.

Последний раз к смертной казни высокого чиновника приговаривали в 2018 году, тогда это был заместитель мэра из провинции Шаньси. До 2016 года порогом, после которого наказание за коррупцию могло привести к высшей мере наказания, была сумма злоупотреблений в 100 тысяч юаней (около 15 тысяч долларов). Потом ее подняли до 3 миллионов юаней (меньше полумиллиона долларов), но высшую меру все равно практически не применяли, заменяя ее на пожизненное заключение. Однако Лай Цзяомин со своей оглушительной суммой взяток в 1,8 миллиарда юаней, конечно, превзошел всех.