Российский министр рассказал о «новогоднем подарке» Саудовской Аравии

Вице-премьер России Александр Новак рассказал о том, что дополнительное сокращение Саудовской Аравией добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ стало «новогодним подарком». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Новака, принятое Саудовской Аравией решение позволит ускорить сокращение излишков запасов на рынке. Он отметил, что данная страна вносит очень большой вклад в восстановление нормального уровня запасов.

5 января министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман объявил, что страна добровольно сократит добычу нефти в феврале и марте на примерно миллион баррелей в сутки до 8,125 миллиона.