Названы худшие последствия затяжного коронавируса

Ученые из Великобритании и США перечислили самые неприятные последствия длительного течения COVID-19. Об этом пишет Mirror.

Многие пациенты с длительным COVID-19 не могут вернуться к работе в течение шести месяцев после заражения. Некоторые из них утверждают, что врачи не верят их жалобам, когда они обращаются за помощью. Основная часть пациентов выздоравливает и восстанавливается в течение двух или трех недель, однако многие заразившиеся сообщают о симптомах, которые длятся месяцами.

Ученые выявили целый ряд последствий длительного COVID-19, среди которых — тревожность и депрессия, неспособность ясно мыслить или фокусироваться на чем-то, воспаление сердечной мышцы, повреждения почек, боль в тестикулах, проблемы с мочеиспусканием, изменения менструального цикла, а также инсульты, припадки и судороги.

Сеть из более чем 60 специализированных клиник по всей Англии стремится оказать помощь людям, страдающим от долгосрочных последствий коронавируса, отмечают в статье.

Длительный COVID — это термин, который используют для описания эффектов коронавируса, продолжающихся в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.