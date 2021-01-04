В Украине изъяли рекордную партию героина

Правоохранители во Львове изъяли рекордную партию героина на сумму около 81,4 миллиона долларов, четырех человек задержали, сообщила во вторник пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"В ходе спецоперации в рамках уголовного производства по факту контрабанды наркотических средств изъята рекордная партия героина весом более 1 тонны… Ориентировочная стоимость изъятого наркотического средства по ценам "черного рынка" составляет 2,3 миллиарда гривен (более 81,4 миллиона долларов – ред.)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, наркотическое средство контрабандой было ввезено в Украину из Пакистана в прошлом году через морской торговый порт Одессы. Затем, под видом пищевой продукции, наркотик транспортировали на западную Украину, чтобы переправить в страны Европейского Союза как дипломатический груз.